Появился список членов жюри для кастинга на конкурс Мисс и Миссис Псков 2024. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы конкурса.
Сегодня в бизнес-центре Отель Old Estate Hotel & SPA**** состоится официальный кастинг «Мисс/Миссис Псков 2024». Вход для зрителей с 15.45. Начало в 16.00.
В жюри кастинга вошли:
- Миссис Россия 2024 гран-при, Миссис Псков 2019 - Кристина Ларченко
- Королева Северо-Запада 2024, Миссис Псков 2020 - Алена Силина
- Мисс Псков 2017 — Алена Прокопьева
- Миссис Псков 2022, Мисс королевских симпатий Миссис Россия 2023" - Кристина Гончарова
- руководитель бьюти направления конкурса — Марина Тращенкова
- обладательница титула Grandma Planet на конкурсе Grandma Universe в Софии в январе 2020 - Светлана Шумейко
- Директор фестиваля Николай Королев
- Первая Вице-Миссис Россия 2024, Миссис Псков 2023 - Евгения Морозова
- Миссис зрительских симпатий Миссис Россия 2022, Миссис Псков 2021 - Наталья Мерелайне
Напомним, что сегодня состоится кастинг конкурса «Мисс и Миссис Псков-2024»