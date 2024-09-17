Общество

Появился список членов жюри для кастинга на конкурс Мисс и Миссис Псков 2024

Появился список членов жюри для кастинга на конкурс Мисс и Миссис Псков 2024. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы конкурса.

Сегодня в бизнес-центре Отель Old Estate Hotel & SPA**** состоится официальный кастинг «Мисс/Миссис Псков 2024». Вход для зрителей с 15.45. Начало в 16.00.

В жюри кастинга вошли:

Миссис Россия 2024 гран-при, Миссис Псков 2019 - Кристина Ларченко

Королева Северо-Запада 2024, Миссис Псков 2020 - Алена Силина

Мисс Псков 2017 — Алена Прокопьева

Миссис Псков 2022, Мисс королевских симпатий Миссис Россия 2023" - Кристина Гончарова

руководитель бьюти направления конкурса — Марина Тращенкова

обладательница титула Grandma Planet на конкурсе Grandma Universe в Софии в январе 2020 - Светлана Шумейко

Директор фестиваля Николай Королев

Первая Вице-Миссис Россия 2024, Миссис Псков 2023 - Евгения Морозова

Миссис зрительских симпатий Миссис Россия 2022, Миссис Псков 2021 - Наталья Мерелайне

Напомним, что сегодня состоится кастинг конкурса «Мисс и Миссис Псков-2024»