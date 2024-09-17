Общество

В Пскове стартовал фестиваль уличной культуры «Плеск»

Традиционный фестиваль уличной культуры на свежем воздухе стартовал в скейт-парке имени Александра Невского сегодня, 22 сентября, сообщил корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На площадке собралось около 150-ти участников, зрителей и представителей уличной культуры. В их числе спортсмены ВМХ, кикскутеры, мастера самокатного спорта, паркура, уличный баскетбол, армрестлинг, фиджитал-спорт. Главным подарком фестиваля стало шоу автозвука от PRT «Pskov Racing Team».

«Этот фестиваль - не последнее, что ждет вас в этом году. Дальше будет только больше и больше подобных ярких фестивалей и сюрпризов для молодежи. В скором времени в Пскове появятся новые муралы, граффити, пройдет цикл мероприятий и мастер-классов по всем направлениям», - прокомментировал врио председателя комитета по молодежной политике Псковской области Дмитрий Яковлев.

«Такой фестиваль не первый год в Пскове, мы будем работать на то, чтобы это не угасло, а только расширялось. Чтобы развивалась культура уличных видов спорта, необходим такой же крытый скейт-парк, чтобы подобное проводилось круглогодично, потому что от ребят такой запрос есть», - отметил директор Молодежного центра Пскова Дмитрий Рулёв.

Для участников фестиваля специальными гостями стали профессиональные райдеры из Москвы, Санкт-Петербурга и Чехова.

В рамках фестиваля работают мастер-классы по воркауту, паркуру и хип-хопу. Мероприятие проводится в рамках реализации программы развития молодежной политики «Регион для молодых» от Росмолодёжь.

Организаторами фестиваля выступили Молодежный центр Пскова, автономная некоммерческая организация «Центр молодежи и общественных инициатив», стадион «Машиностроитель».