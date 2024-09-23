В чем причина мигрени и можно ли ее избежать, ответила терапевт

Мигрень является весьма распространённым недугом, который проявляется в виде повторяющихся болей в голове, часто локализованных с одной стороны. Несмотря на то, что точные причины возникновения мигрени до сих пор остаются неясными, исследования указывают на возможную связь с дисфункцией сосудов головного мозга, рассказала врач-терапевт Наталья Леонтьева.
В числе причин, способствующим появлению мигрени, есть наследственная предрасположенность. Как говорит Наталья Леонтьева, если у одного из родителей имелись случаи мигрени, риск ее развития у детей значительно увеличивается.
Кроме того, мигрень часто проявляется во время менструации, беременности или менопаузы, когда уровень гормонов колеблется. Стресс также может стать триггером для мигрени, так как он приводит к сужению сосудов и ухудшению кровоснабжения головного мозга.
Нехватка хорошего сна может уменьшить болевой порог и увеличить вероятность возникновения мигрени. Некоторые продукты, такие как шоколад, сыр, орехи, красное вино и кофе, могут спровоцировать мигрень у некоторых людей, пишет RuNews24.ru.
Внешние факторы: яркое освещение, громкие звуки, сильные запахи и изменения в погоде - способны вызывать мигрень у чувствительных людей. Однако важно отличить головную боль от мигрени.
Терапия мигрени состоит из применения медикаментов (обезболивающих средств, триптанов) и коррекции образа жизни (уменьшение стресса, улучшение качества сна, сбалансированное питание). Обязательно нужно посетить врача для диагностики и выбора наилучшего лечения.