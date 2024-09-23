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В чем причина мигрени и можно ли ее избежать, ответила терапевт

Мигрень является весьма распространённым недугом, который проявляется в виде повторяющихся болей в голове, часто локализованных с одной стороны. Несмотря на то, что точные причины возникновения мигрени до сих пор остаются неясными, исследования указывают на возможную связь с дисфункцией сосудов головного мозга, рассказала врач-терапевт Наталья Леонтьева.

В числе причин, способствующим появлению мигрени, есть наследственная предрасположенность. Как говорит Наталья Леонтьева, если у одного из родителей имелись случаи мигрени, риск ее развития у детей значительно увеличивается.

Кроме того, мигрень часто проявляется во время менструации, беременности или менопаузы, когда уровень гормонов колеблется. Стресс также может стать триггером для мигрени, так как он приводит к сужению сосудов и ухудшению кровоснабжения головного мозга.

Нехватка хорошего сна может уменьшить болевой порог и увеличить вероятность возникновения мигрени. Некоторые продукты, такие как шоколад, сыр, орехи, красное вино и кофе, могут спровоцировать мигрень у некоторых людей, пишет RuNews24.ru.

Внешние факторы: яркое освещение, громкие звуки, сильные запахи и изменения в погоде - способны вызывать мигрень у чувствительных людей. Однако важно отличить головную боль от мигрени.

«Симптоматика данного заболевания довольно характерна: интенсивная головная боль, обычно локализующаяся на одной стороне головы, сопровождаемая пульсацией, тошнотой и иногда рвотой, значительно снижает качество жизни человека. У большинства людей мигрень происходит в среднем один или два раза в месяц, в то время как у некоторых она может возникать чуть ли не ежедневно. В этой связи принято различать "эпизодическую мигрень" и "хроническую мигрень". Эпизодическая мигрень диагностируется, если приступы случаются реже пятнадцати раз в месяц. Частота приступов свыше этого порога свидетельствует о хронической форме заболевания. Эпизодическая мигрень, в свою очередь, делится на частую и редкую. Также можно выделить мигрень с аурой и без ауры: в последнем варианте наблюдаются не только головные боли, но и иные нарушения. Чаще всего это кратковременные ухудшения зрения», - объясняет терапевт.

Терапия мигрени состоит из применения медикаментов (обезболивающих средств, триптанов) и коррекции образа жизни (уменьшение стресса, улучшение качества сна, сбалансированное питание). Обязательно нужно посетить врача для диагностики и выбора наилучшего лечения.