Псковский детский фонд начал реализацию проекта «Моя семья»

Псковское областное отделение Российского детского фонда начало реализацию проекта «Моя семья», который получил поддержку Фонда президентских грантов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении детского фонда.
Фотографии: Псковское областное отделение Российского детского фонда
Главная цель проекта – создание условий для развития и укрепления семейных ценностей среди подрастающего поколения, проживающего на территории Псковской области.
Мероприятия проекта предполагают регулярные выезды в районы Псковской области для проведения комплексных мероприятий, состоящих из:
Помимо этого, в проекте запланированы: конкурс творческих работ ко Дню отца и Дню матери, онлайн-флешмоб «Традиции моей семьи» и празднование Дня защиты детей. Проект продлится до июля 2025 года.
Первым мероприятием стала презентация проекта «Моя семья». На встречу были приглашены представители районов Псковской области, в которые планируются выезды в рамках проекта. Команда проекта подробно познакомила гостей с целями и задачами проекта, целевой аудиторией, обсудила возможные варианты взаимодействия.
А партнёры проекта из Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Псковской области рассказали о социальном марафоне «Моя семья – моя радость», который они будут проводить с детьми.
Представителям районов, которые не смогли посетить презентацию проекта, все материалы для ознакомления высланы на электронную почту.
Первое выездное мероприятие в рамках проекта запланировано на 30 сентября.