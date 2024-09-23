Транспортный прокурор рассмотрел обращения сотрудников псковского аэропорта

Псковский транспортный прокурор Сергей Моисеев провел встречу с трудовым коллективом международного аэропорта «Княгиня Ольга» и личный прием граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуре.
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Обращения поступали по вопросам безопасности на воздушном транспорте, перевозки багажа, соблюдения прав пассажиров, санитарно-эпидемиологических требований. Всем даны разъяснения законодательства, в случаях, требующих вмешательства прокуратуры, организованы проверки.
На встрече с трудовым коллективом аэропорта Сергей Моисеев уделил особое внимание вопросам охраны труда, выслушал проблемы сотрудников, оказал правовые консультации.