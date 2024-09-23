Общество

Большинство респондентов ПЛН недовольны исполнением и расположением велодорожек в Пскове

Большинство опрошенных читателей Псковской Ленты Новостей не недовольны исполнением и расположением велодорожек в Пскове. Это следует из опроса, в котором приняли участие 212 человек.

31.60% респондентов рады тому, что новые велодорожки появляются в городе Пскове, но считают, что их исполнение и расположение не продуманы.

С одинаковым счетом в 26.42% голосов нашли отклик у псковичей мнения о том, что велосипедная инфраструктура в Пскове на хорошем уровне, но велосипедисты не соблюдают правила дорожного движения. И о том, что смысла в велодорожках нет, поскольку раньше без них трудностей в повседневности не возникало.

На третьем по популярности мнении стал вариант с тем, что Пскову на пешеходных зонах нужна не только разметка, но и культура в людях. Респонденты отмечают, что пешеходы игнорируют дорожную разметку, заходят на велосипедную зону и создают опасность для самих себя.

3.77% респондентам безразлична обстановка с велодорожками. И лишь 0.47% отметили позитивную динамику, что с каждым годом передвигаться на эко-транспорте в Пскове удобнее.