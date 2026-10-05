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Российские волейболистки сыграют на чемпионате мира 2027 года

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Женская сборная России по волейболу сыграет на чемпионате мира в США и Канаде, сообщила FIVB. Турнир пройдет с 20 августа по 5 сентября 2027 года в Анахайме, Монреале, Омахе, Орландо и Квебеке.

Сборная России не играла в отборочных матчах и получила право выступить на главном старте сезона благодаря высокому месту в мировом рейтинге FIVB (11). В сетке турнира команда значится под национальным флагом.

Международная федерация волейбола 8 июля объявила о допуске россиян до соревнований. Решение было принято на следующий день после того, как Международный олимпийский комитет отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов, пишет РИА Новости.

Мужская сборная по волейболу отказалась от участия в чемпионате мира 2027 года в Польше из-за отсутствия гарантий безопасности для российских игроков на территории страны. Турнир пройдет с 10 по 26 сентября.

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