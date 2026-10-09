В Псковском округе пройдет турнир по дартсу среди спортсменов с ОВЗ

Псковский областной турнир по дартсу среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья пройдет в деревне Борисовичи Псковского муниципального округа 10 октября, рассказала Псковской Ленте Новостей методист по спорту Марина Кураева.

Соревнования начнутся в 11:00 в правом холле ледовой арены спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» по адресу: улица Балтийская, 11.

К участию приглашаются все желающие. Организаторы ожидают около 40–50 спортсменов. Возрастных категорий не предусмотрено, все участники будут выступать вместе. Победителей наградят памятными подарками.