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Кубок памяти Людмилы Чернышевой по художественной гимнастике пройдет в Псковском округе

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Межмуниципальный турнир «Кубок памяти Людмилы Чернышевой» пройдет 8-9 октября в спортивном комплексе «Олимп» по адресу: Псковский округ, деревня Борисовичи, улица Балтийская, 11а. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила председатель Псковской областной общественной организации «Федерация художественной гимнастики» Ольга Куликова.

Первый день соревнований начнется в 11:00, второй — в 10:00. В них примут участие более 200 спортсменов от третьего юношеского разряда (шесть лет) до мастеров спорта. Победители получат кубки, грамоты и медали.

Людмила Чернышева значительную часть жизни отдала развитию художественной гимнастики в городе Пскове. После окончания Великолукского филиала Ленинградского института физической культуры имени П.Ф. Лесгафта с 1976 года по 1997 год работала тренером по художественной гимнастике в Детско-юношеской спортивной школе города Пскова, с 1997 по 2005 год работала заведующая отделением художественной гимнастики спортивного клуба «Пауэр». С 2005 года по сентябрь 2019 года являлась директором МБУ ДО ДЮСШ «Гармония», а после - заместителем председателя Псковской областной общественной организации «Федерация художественной гимнастики».

Людмила Чернышева имела высшую тренерскую категорию, являлась судьей первой категории по художественной гимнастике. Большое внимание уделяла развитию школы и подготовила 15 мастеров спорта по художественной гимнастике. Ее воспитанницы достойно защищали спортивную честь города на соревнованиях различного уровня.

Людмила Чернышева в 2000 году награждена знаком «Отличник физической культуры и спорта», в 2003 году медалью «В память 1100-летия первого упоминания Пскова в летописи», в 2010 году почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта». Скончалась в возрасте 68 лет 20 ноября 2019 года.

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