Псковичи начали «Фитдэй» с многофункциональной тренировки 

«Фитдэй», организованный Псковским городским молодежным центром, начался с многофункциональной тренировки на Михайловском бастионе сегодня, 10 октября, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Тренировку провели Татьяна Виноградова, София Братухина и Дмитрий Павленко.

Тренировка началась с разминки мышц и суставов. Далее посетители активно работали на шести станциях, каждая из которых направлена на развитие и укрепление разных групп мышц. После активного разогрева участников ждали пробежка на дистанции 1,5 километра и заминка.

Также в рамках «Фитдэя» сегодня пройдут:

12:00-13:00 Мастер-класс по акробатике на дорожке (Октябрьский пр-т., 54);

13:00-14:00 Мастер-класс по батутному фристайлу (Октябрьский пр-т., 54);

14:00-15:00 Мастер-класс про брейк-дансу (Октябрьский пр-т., 54);

15:00-16:00 Высокоинтенсивная интервальная тренировка (Октябрьский пр-т., 56);

17:00-18:30 Краеведческая пробежка «Псков-Париж» (Покровская башня).

Для посещения «Фитдэя» необходимо зарегистрироваться в группе Молодежного центра в социальной сети «ВКонтакте».