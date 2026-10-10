Псковичи начали «Фитдэй» с многофункциональной тренировки 

«Фитдэй», организованный Псковским городским молодежным центром, начался с многофункциональной тренировки на Михайловском бастионе сегодня, 10 октября, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Тренировку провели Татьяна Виноградова, София Братухина и Дмитрий Павленко.
Тренировка началась с разминки мышц и суставов. Далее посетители активно работали на шести станциях, каждая из которых направлена на развитие и укрепление разных групп мышц. После активного разогрева участников ждали пробежка на дистанции 1,5 километра и заминка.
Также в рамках «Фитдэя» сегодня пройдут:
- 12:00-13:00 Мастер-класс по акробатике на дорожке (Октябрьский пр-т., 54);
- 13:00-14:00 Мастер-класс по батутному фристайлу (Октябрьский пр-т., 54);
- 14:00-15:00 Мастер-класс про брейк-дансу (Октябрьский пр-т., 54);
- 15:00-16:00 Высокоинтенсивная интервальная тренировка (Октябрьский пр-т., 56);
- 17:00-18:30 Краеведческая пробежка «Псков-Париж» (Покровская башня).
Для посещения «Фитдэя» необходимо зарегистрироваться в группе Молодежного центра в социальной сети «ВКонтакте».