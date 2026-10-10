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Псковичи начали «Фитдэй» с многофункциональной тренировки 

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«Фитдэй», организованный Псковским городским молодежным центром, начался с многофункциональной тренировки на Михайловском бастионе сегодня, 10 октября, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Тренировку провели Татьяна Виноградова, София Братухина и Дмитрий Павленко. 

Тренировка началась с разминки мышц и суставов. Далее посетители активно работали на шести станциях, каждая из которых направлена на развитие и укрепление разных групп мышц. После активного разогрева участников ждали пробежка на дистанции 1,5 километра и заминка. 

Также в рамках «Фитдэя» сегодня пройдут: 

  • 12:00-13:00 Мастер-класс по акробатике на дорожке (Октябрьский пр-т., 54);
  • 13:00-14:00 Мастер-класс по батутному фристайлу (Октябрьский пр-т., 54);
  • 14:00-15:00 Мастер-класс про брейк-дансу (Октябрьский пр-т., 54);
  • 15:00-16:00 Высокоинтенсивная интервальная тренировка (Октябрьский пр-т., 56);
  • 17:00-18:30 Краеведческая пробежка «Псков-Париж» (Покровская башня). 
 

Для посещения «Фитдэя» необходимо зарегистрироваться в группе Молодежного центра в социальной сети «ВКонтакте».

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