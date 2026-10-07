Поддержку адаптивного спорта в Псковской области обсудил Борис Елкин с Антоном Морозом

Председатель Законодательного Собрания Псковской области Борис Елкин встретился с депутатом Государственной Думы Антоном Морозом. В первую очередь участники встречи обсудили поддержку спорта в регионе. Отдельно – развитие адаптивного спорта для ветеранов специальной военной операции, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регпарламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области

Борис Елкин поздравил коллегу с убедительной победой на выборах. Отмечается, что в Госдуме Антон Мороз вошёл в комитет по физической культуре и спорту.

«В первую очередь обсудили поддержку спорта в регионе. Отдельно – развитие адаптивного спорта для ветеранов СВО», - сообщил Борис Елкин.

Также депутаты в разговоре затронули межпарламентское сотрудничество: как выстроить обратную связь с федеральными коллегами по проблемным вопросам.