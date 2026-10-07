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Пробежки и мастер-класс на батутах: «ФитДей» пройдёт в Пскове 10 октября

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Серия спортивных мероприятий «ФитДей» пройдёт в Пскове 10 октября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодёжном центре, событие объединит четыре городские локации, где с 10:30 до 18:30 все желающие смогут посетить тренировки и мастер-классы.

Фотографии: Псковский городской молодёжный центр

Программа дня разделена на несколько тематических блоков, каждый из которых пройдёт на отдельной площадке.

Утро начнётся в 10:30 у бастиона Михайловской башни. Специалисты «Планка Фитнес» проведут многофункциональную тренировку, включающую разминку, упражнения с малым оборудованием и собственным весом, а также пробежку по Финскому парку протяжённостью 1,6 километра и заминку.

С 12:00 до 15:00 состоятся мастер-классы от батутного центра «Air Plaza» и брейкинг-центра «О54» (Октябрьском пр-т, 54). Участники смогут освоить акробатику на дорожке, элементы батутного фристайла и брейк-данса.

В 15:00 в фитнес-клубе «XPRESS» начнётся высокоинтенсивная интервальная тренировка STRONG NATION под руководством Милены Демченко (Октябрьский пр-т, 56).

Завершит спортивный день краеведческая пробежка «Псков-Париж» от Молодёжного центра Пскова, которая стартует в 17:00 от Покровской башни. Маршрут пройдёт в лёгком темпе и будет сопровождаться историческими справками.

Участие во всех мероприятиях бесплатное для всех желающих. Для посещения необходима предварительная регистрация.

Организатором мероприятия является Псковский городской молодёжный центр.

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