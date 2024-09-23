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Общество

Псковичи могут стать участниками всероссийского конкурса «По праву памяти», посвященного бойцам СВО

23.09.2024 20:58|ПсковКомментариев: 0

Жители Псковской области могут принять участие во Всероссийском творческом конкурсе «По праву памяти». Мероприятие направлено на сохранение семейной памяти о героях современности через творческий процесс, сообщили в правительстве Псковской области.

Конкурс предполагает участие по пяти номинациям:

  • «О тех, кто выбрал Родину защищать» — видеоролик с рассказом об участниках СВО;
  • «С песней к Победе» — песни собственного сочинения, посвященные героям СВО;
  • «Поэзия о СВОих» — выразительное чтение стихов/прозы собственного сочинения, посвященных героям СВО;
  • «О защитниках Родины и настоящих героях» — рассказ или эссе о своих родных и близких участниках СВО, описание их боевого пути или подвига;
  • «Своих не бросаем» — рисунки, открытки, плакаты — как запоминающееся изображение с кратким и понятным текстом/без текста.

Участниками могут стать граждане от 10 лет. В номинации «Своих не бросаем» — от 6 лет. Принимаются как индивидуальные, так и коллективные заявки.

Региональный этап продлится до 15 ноября. Федеральный этап состоится с 15 ноября по 30 января 2025 года. По итогам в Москву пригласят лучших исполнителей из числа победителей регионального этапа конкурса, для которых произведут запись качественной фонограммы и проведут концерт с участием звезд российского театра, кино и эстрады. Также организуют онлайн-показ итогового концерта, состоится выставка работ победителей в номинации «Рисунки, графика и плакаты в память о героях СВО».

Всероссийский творческий конкурс «По праву памяти» реализуется в рамках проекта «Фестиваль творчества для участников СВО» Бессмертным полком России при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Конкурс проводится совместно с Ассоциацией ветеранов специальной военной операции.

Подробнее о конкурсе можно узнать по ссылке.

Теги: #конкурс #СВО
Источник: Псковская Лента Новостей
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