Псковичи могут стать участниками всероссийского конкурса «По праву памяти», посвященного бойцам СВО

Жители Псковской области могут принять участие во Всероссийском творческом конкурсе «По праву памяти». Мероприятие направлено на сохранение семейной памяти о героях современности через творческий процесс, сообщили в правительстве Псковской области.
Конкурс предполагает участие по пяти номинациям:
Участниками могут стать граждане от 10 лет. В номинации «Своих не бросаем» — от 6 лет. Принимаются как индивидуальные, так и коллективные заявки.
Региональный этап продлится до 15 ноября. Федеральный этап состоится с 15 ноября по 30 января 2025 года. По итогам в Москву пригласят лучших исполнителей из числа победителей регионального этапа конкурса, для которых произведут запись качественной фонограммы и проведут концерт с участием звезд российского театра, кино и эстрады. Также организуют онлайн-показ итогового концерта, состоится выставка работ победителей в номинации «Рисунки, графика и плакаты в память о героях СВО».
Всероссийский творческий конкурс «По праву памяти» реализуется в рамках проекта «Фестиваль творчества для участников СВО» Бессмертным полком России при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Конкурс проводится совместно с Ассоциацией ветеранов специальной военной операции.
Подробнее о конкурсе можно узнать по ссылке.