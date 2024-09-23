Общество

Штраф за пропаганду чайлдфри в России может составить до 5 млн рублей

Штраф за пропаганду отказа от деторождения (движения чайлдфри) может составить до 5 млн для юридических лиц. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Приступили к рассмотрению законопроекта, запрещающего пропаганду осознанного отказа от деторождения. Речь идет о воспрепятствовании распространению информации, популяризирующей бездетность. В тематических пабликах и сообществах в социальных сетях зачастую проявляется неуважение к материнству и отцовству, агрессия к беременным женщинам и детям, а также членам многодетных семей. Штрафы за нарушение составят до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч рублей для должностных лиц и до 5 миллионов рублей для юридических лиц», - написал Володин в своем Telegram-канале.

Пропаганду бездетности предлагается запретить в:

интернете;

СМИ;

кинофильмах;

рекламе.

Вячеслав Володин отметил, что указанные суммы штрафов выбраны по аналогии со штрафами за пропаганду ЛГБТ* и смены пола.

*движение признано экстремистским и запрещено в РФ