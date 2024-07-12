Общество

Запрет движения чайлдфри в России поддерживают 37% псковичей — опрос

Запрет движения чайлдфри в России поддерживают 37% псковичей. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Член комитета Государственной Думы по безопасности Бийсултан Хамзаев обратился в Министерство юстиции с предложением запретить в России движение чайлдфри. Согласно опросу, мнение псковичей по этому поводу разделилось: 37% опрошенных поддерживают инициативу, 32% выступают против.

Мужчины чаще женщин высказывались в поддержку запрета движения чайлдфри. Чем старше респонденты и чем выше их доход, тем чаще они одобряли эту инициативу.

Выше всего уровень поддержки предложения Хамзаева продемонстрировали горожане, имеющие детей: 41% против 33% среди бездетных.