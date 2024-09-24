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Общество

Легкий пар: баня — помощница в сезон в простуд

25.09.2024 12:47|ПсковКомментариев: 0

Осень – время холодных вечеров и, увы, первых простудных симптомов. Однако веками среди народных методов профилактики особое место занимала баня. Это не только место отдыха и расслабления, но и мощное средство для поддержания здоровья. С древних времён люди использовали парные для укрепления иммунной системы и улучшения общего самочувствия. Сегодня в проекте «Легкий пар» вместе со специалистами бани «Гельдт» рассмотрим, какие конкретно полезные свойства имеет баня, а также различия между русской парной и другими видами бань.

 

Полезные свойства бани

Улучшение кровообращения. Высокая температура в бане способствует расширению сосудов, что помогает доставлять больше кислорода и питательных веществ к органам и тканям и способствует их восстановлению.

Укрепление иммунной системы. Регулярные посещения бани повышают общую сопротивляемость организма к инфекциям. Терморегуляция в парной активизирует иммунный ответ, что особенно важно в холодное время года.

Облегчение мышечной боли и напряжения. Пар и тепло способствуют расслаблению мышц, что делает баню отличным средством для восстановления после физических нагрузок и снижения болевого синдрома при различных заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

Снижение стресса и улучшение сна. В бане человек расслабляется и освобождается от стрессов, что положительно сказывается на психоэмоциональном состоянии и способствует улучшению качества сна.

Русская баня — это не поверхностное, а глубокое прогревание организма, которое достигается несколькими способами:
прогревание через кожу горячим паром, проходящим сквозь поры;
волновой — тепловое излучение камней в каменке;
активное направленное воздействие на поверхность тела (и непосредственно на проблемные зоны) при помощи веника (поэтому именно парилка в разы эффективнее, чем горячая ванна).

Каждый знает выражение «обжигающий холод»: если облиться студеной водой, сосудистая система отвечает расширением капилляров — тончайших кровеносных сосудов. А чередование жара и холода усиливает этот эффект в несколько раз.

Особенность русской парной заключается в сочетании тепла и влажности. Последняя может достигать 80%. Такая влажность не позволяет воздуху становится слишком сухим при повышенной температуре. В банях воздух может прогреваться до 80°C. Этот природный «симбиоз» запускает важные процессы в организме.

Использование веников в традиционной русской бане не только помогает улучшить циркуляцию крови, но и выступает прекрасным антибактериальным средством благодаря эфирным маслам.

В общественную баню для укрепления здоровья специалисты «Гельдта» советуют записывать в утренние часы, чтобы минимизировать контакты с другими посетителями.

Кому можно и кому нельзя ходить в баню?

Кому можно:

- здоровым людям: посещение бани может стать отличной профилактикой заболеваний и общим укрепляющим мероприятием;

- тем, кто занимается спортом: спортсмены могут использовать баню для восстановления после интенсивных тренировок;

- людям с хроническими заболеваниями (после консультации с врачом), такими как артрит или астма, при условии отсутствия острых обострений;

- после перенесенных вирусных заболеваний, баня без резкого охлаждения поможет запустить все обменные процессы и вывести токсины после долгой болезни.

Кому нельзя:

- сердечникам: гипертония, ишемическая болезнь сердца и другие состояния требуют осторожного подхода к высокотемпературным условиям;

- людям, находящимся в стадии заболевания: баню можно и нужно посещать по истечению недели после окончания всех симптомов болезни.

Влияние бани на отдельные системы организма

Самое эффективное воздействие баня оказывает на верхние дыхательные пути, перед ее целительной силой трудно устоять насморку, сухому и влажному кашлю. Польза для органов дыхания многогранна: внутреннее прогревание, ингаляционный и массажный эффекты. Организм в банных условиях активизируется, потому что в парилке кислорода меньше. Кровь насыщается углекислым газом, и дыхание учащается. Если бодрствующий человек в спокойном состоянии делает 15-20 полных вдохов и выдохов в минуту, то в бане — в полтора-два раза больше.

Эффект усиливается при совмещении бани с горячими (не путать с горячительными!) напитками, такими как горячий чай с мятой или заваренный грудной сбор. Можно употреблять мед. Но следует помнить, что в бане мёд действует бодряще, поскольку стимулирует сердцебиение. Со сладким лакомством лучше поосторожнее.

Посещение парной также активизирует желудочно-кишечный тракт, благотворно воздействует на моторно-эвакуационные расстройства кишечника, на запоры и даже несварение желудка. Парную рекомендовано посещать при язвах желудка и двенадцатиперстной кишки, но не в острой стадии, а только через шесть-семь месяцев после операции или наступления ремиссии.

Теги: #здоровье #баня
Источник: Псковская Лента Новостей
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