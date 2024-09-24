Легкий пар: баня — помощница в сезон в простуд

Осень – время холодных вечеров и, увы, первых простудных симптомов. Однако веками среди народных методов профилактики особое место занимала баня. Это не только место отдыха и расслабления, но и мощное средство для поддержания здоровья. С древних времён люди использовали парные для укрепления иммунной системы и улучшения общего самочувствия. Сегодня в проекте «Легкий пар» вместе со специалистами бани «Гельдт» рассмотрим, какие конкретно полезные свойства имеет баня, а также различия между русской парной и другими видами бань.
Улучшение кровообращения. Высокая температура в бане способствует расширению сосудов, что помогает доставлять больше кислорода и питательных веществ к органам и тканям и способствует их восстановлению.
Укрепление иммунной системы. Регулярные посещения бани повышают общую сопротивляемость организма к инфекциям. Терморегуляция в парной активизирует иммунный ответ, что особенно важно в холодное время года.
Облегчение мышечной боли и напряжения. Пар и тепло способствуют расслаблению мышц, что делает баню отличным средством для восстановления после физических нагрузок и снижения болевого синдрома при различных заболеваниях опорно-двигательного аппарата.
Снижение стресса и улучшение сна. В бане человек расслабляется и освобождается от стрессов, что положительно сказывается на психоэмоциональном состоянии и способствует улучшению качества сна.
Каждый знает выражение «обжигающий холод»: если облиться студеной водой, сосудистая система отвечает расширением капилляров — тончайших кровеносных сосудов. А чередование жара и холода усиливает этот эффект в несколько раз.
Использование веников в традиционной русской бане не только помогает улучшить циркуляцию крови, но и выступает прекрасным антибактериальным средством благодаря эфирным маслам.
В общественную баню для укрепления здоровья специалисты «Гельдта» советуют записывать в утренние часы, чтобы минимизировать контакты с другими посетителями.
Кому можно:
- здоровым людям: посещение бани может стать отличной профилактикой заболеваний и общим укрепляющим мероприятием;
- тем, кто занимается спортом: спортсмены могут использовать баню для восстановления после интенсивных тренировок;
- людям с хроническими заболеваниями (после консультации с врачом), такими как артрит или астма, при условии отсутствия острых обострений;
- после перенесенных вирусных заболеваний, баня без резкого охлаждения поможет запустить все обменные процессы и вывести токсины после долгой болезни.
Кому нельзя:
- сердечникам: гипертония, ишемическая болезнь сердца и другие состояния требуют осторожного подхода к высокотемпературным условиям;
- людям, находящимся в стадии заболевания: баню можно и нужно посещать по истечению недели после окончания всех симптомов болезни.
Самое эффективное воздействие баня оказывает на верхние дыхательные пути, перед ее целительной силой трудно устоять насморку, сухому и влажному кашлю. Польза для органов дыхания многогранна: внутреннее прогревание, ингаляционный и массажный эффекты. Организм в банных условиях активизируется, потому что в парилке кислорода меньше. Кровь насыщается углекислым газом, и дыхание учащается. Если бодрствующий человек в спокойном состоянии делает 15-20 полных вдохов и выдохов в минуту, то в бане — в полтора-два раза больше.
Посещение парной также активизирует желудочно-кишечный тракт, благотворно воздействует на моторно-эвакуационные расстройства кишечника, на запоры и даже несварение желудка. Парную рекомендовано посещать при язвах желудка и двенадцатиперстной кишки, но не в острой стадии, а только через шесть-семь месяцев после операции или наступления ремиссии.