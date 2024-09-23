Общество

Плодовые деревья посадят в «Белочкином хуторке» в микрорайоне Овсище

Мини-сквер обустроят на пустыре между детским садом № 28 и домом № 8 по улице Технической в Пскове. В сквере будут расти груши, яблони, жасмин, шиповник и другие кустарники. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram-канал

«Уже проложены пешеходные дорожки, появятся детская беседка, скамейки, урны и фонари. А в центре - садовая скульптура «хозяйки» территории - белочки. Отсюда и название сквера - "Белочкин хуторок"», - рассказал глава города.

Инициативный проект жителей микрорайона вошел в программу по формированию современной городской среды и будет выполнен до конца октября.