Общество

Детскую площадку установили в гдовской деревне Булатовщина Ближняя

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 24 сентября совместно с новым главой Гдовской района Иваном Мешковым посетил детскую площадку в деревне Булатовщина Ближняя, которую недавно установили при поддержке правительства области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Жители деревни Булатовщина Ближняя написали письмо в филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Псковской области с просьбой о приобретении и установке детской игровой площадки.

«Детскую площадку внучка моя просила. Ее муж ноги потерял, сейчас лечится. Сейчас на площадке играют внук, двое правнуков. Очень удобно стоит площадка, не надо бегать куда-то за детьми. Раньше у нас стояла только горка на частном участке. А сейчас сюда придут с садика и со школы. Спасибо. Теперь красивая площадка в нашей деревне», - поделилась жительница деревни Булатовщина Ближняя.

В деревне проживают 10 малолетних детей в возрасте от 2 до 10 лет, родители которых исполняют свой долг в зоне специальной военной операции.

Фонд обратился за помощью к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову, который принял решение передать в деревню детскую площадку. В кратчайшие сроки администрация района и поселения подготовили территорию для установки детской площадки и произвели ее установку.

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Михаил Ведерников и Иван Мешков обсудили возможность установки ограждения вокруг площадки.