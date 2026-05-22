 
Общество

Презентация книги об участницах конкурсов красоты «Королевы обнажают душу» пройдет в Великих Луках

В Семейно‑досуговом центре «Атмосфера» в Великих Луках 31 мая пройдёт литературный вечер с писательницей и экспертом в сфере конкурсов красоты Аллой Маркиной. Мероприятие посвящено презентации её новой книги «Королевы обнажают душу», сообщили Псковской Ленте Новостей представители эксперта.

За плечами Аллы Маркиной — около 100 конкурсов красоты, сотни женских судеб, десятки побед, слёзы за кулисами, волнение перед выходом на сцену, разочарования, новые старты и моменты, которые меняют жизнь.
 
Эта книга родилась из многолетнего наблюдения за женщинами, которые однажды решились заполнить анкету конкурса, выйти на сцену — и открыть в себе совершенно новую главу, став участницами конкурсов «Миссис Москва» и «Миссис Россия».
 
«Королевы обнажают душу» — это 30 трогательных историй ярких женщин, наших королев.
 
О том, что остаётся за блеском короны. О страхах, мечтах, внутренних победах, переменах и судьбах, которые невозможно увидеть только по красивой фотографии.
 
За каждой короной — история, которую не расскажут на сцене. И этот вечер станет возможностью прикоснуться к этим историям ближе: через живой разговор, атмосферу общения, новые эмоции и встречу с автором.
 
Дополнительную информацию можно уточнить в личных сообщениях группы «Мисс/Миссис Великие Луки | главный конкурс» в соцсети «ВКонтакте».

