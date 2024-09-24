Данные более чем 1,1 тысячи псковичей актуализировали для правильного начисления пенсий

С начала 2024 года отделение Социального фонда России по Псковской области актуализировало сведения на индивидуальных лицевых счетах более 1,1 тысячи жителей региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении СФР по Псковской области.
Страховая пенсия назначается на основании сведений о трудовом стаже, периодах учебы, службы в армии, информации о детях. В случае неполных или ошибочных сведений их необходимо актуализировать для назначения правильного размера пенсии. С начала 2024 года таким правом воспользовались более 1,1 тысячи жителей Псковской области.
Подать заявление и документы можно при личном обращении в клиентскую службу либо направить в электронном виде в отделение СФР по Псковской области через портал Госуслуг. Если таких документов нет, специалисты отделения фонда самостоятельно направят запросы в организации и скорректируют сведения, отражающие пенсионные права гражданина, на его лицевом счете.
Интересующие вопросы можно задать по телефону контакт-центра отделения Социального фонда по Псковской области: 8 800 200 00 98 (звонок бесплатный) с понедельника по четверг — с 8:30 до 18:00, в пятницу - с 8:30 до 15:30.