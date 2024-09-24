Общество

Данные более чем 1,1 тысячи псковичей актуализировали для правильного начисления пенсий

С начала 2024 года отделение Социального фонда России по Псковской области актуализировало сведения на индивидуальных лицевых счетах более 1,1 тысячи жителей региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении СФР по Псковской области.

Страховая пенсия назначается на основании сведений о трудовом стаже, периодах учебы, службы в армии, информации о детях. В случае неполных или ошибочных сведений их необходимо актуализировать для назначения правильного размера пенсии. С начала 2024 года таким правом воспользовались более 1,1 тысячи жителей Псковской области.

«Сведения для назначения пенсии содержатся на индивидуальном лицевом счете (ИЛС) гражданина. Чтобы ознакомиться с этой информацией, в личном кабинете на портале Госуслуг можно запросить соответствующую выписку в отделении СФР по Псковской области. Если требуется внести изменения в сведения на ИЛС, гражданин должен подать заявление и приложить к нему документы, подтверждающие необходимость таких изменений. Это могут быть документы о трудовом стаже, военный билет, свидетельство о рождении детей, дипломы об обучении», — рассказала управляющий отделением СФР по Псковской области Наталья Мельникова.

Подать заявление и документы можно при личном обращении в клиентскую службу либо направить в электронном виде в отделение СФР по Псковской области через портал Госуслуг. Если таких документов нет, специалисты отделения фонда самостоятельно направят запросы в организации и скорректируют сведения, отражающие пенсионные права гражданина, на его лицевом счете.

Интересующие вопросы можно задать по телефону контакт-центра отделения Социального фонда по Псковской области: 8 800 200 00 98 (звонок бесплатный) с понедельника по четверг — с 8:30 до 18:00, в пятницу - с 8:30 до 15:30.