Общество

Павшего на невельской земле солдата и медаль обнаружили поисковики

Павшего на невельской земле солдата и медаль обнаружили поисковики. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в поисковом объединении «Псковский рубеж».

Фото: поисковое объединение «Псковский рубеж»

«Первый тестовый выезд с новым глубинным металлодетектором за деревней Турки-Перевоз, обнаружили подметки от сапог и коленный сустав. Разведка прошла "на ура". Собираем экспедицию из двух отрядов "Патриот 60" из Невеля и "Искра" из Пскова. Выдвигаемся на место», – рассказали поисковики.

В результате выезда отряд обнаружил ещё одного защитника Отечества, павшего на невельской земле. Также поисковики нашли медаль «За отвагу», которая позволит установить имя бойца.

«В этот день всё было на нашей стороне, включая чудесную погоду и её величество поисковую удачу!» – добавили поисковики.