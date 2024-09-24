Общество

«Гайд-парк»: Анна Дмитриева об избрании в гордуму, мотивации и культуре в политике. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 24 сентября.

Гость студии — депутат Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №5 Анна Дмитриева.

Ведущий Александр Савенко поговорил с ней о начале ее депутатской деятельности. Как депутат оценивает конкуренцию в ходе избирательной кампании? Какие наказы она получила от своих избирателей? Также речь шла об отсутствии ливневой канализации в районе Шабанов и о ТОСах округе №5.