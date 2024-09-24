Общество

Вера Емельянова о строительстве школы в Себеже: Наблюдается положительная динамика

Первый заместитель Губернатора Псковской области Вера Емельянова и руководитель регионального Комитета по образованию Андрей Ермаков проинспектировали процесс строительства школ в Себежском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Визит в муниципалитет прошел в рамках исполнения поручения Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова по усилению контроля за ходом работ на объектах президентского национального проекта «Образование».

Напомним, в Себежском районе ведется строительство сразу двух учреждений: школы на 825 мест в муниципальном центре и пристройки к средней школе на 250 мест в деревне Кузнецовка.

На объектах завершаются работы по закрытию контуров зданий. Строители приступили к внутренней отделке помещений и работам по благоустройству прилегающих территорий.

В ходе рабочего выезда власти региона провели оперативные совещания на строительных площадках. «В целом наблюдается положительная динамика в проведении работ, вместе с тем заказчику и подрядчикам даны рекомендации по реализации и завершению мероприятий важных социальных проектов», — прокомментировала Первый вице-губернатор.