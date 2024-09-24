Общество

Вакцину от менингита требуют включить в нацкалендарь прививок в 2025 году

Вакцина от менингита может не появиться в национальном календаре прививок в 2025 году, опасается Всероссийский союз пациентов. Для решения этого вопроса организация направила письма в Госдуму и правительство.

В ВСП указали, что для включения вакцины от менингита в нацкалендарь в следующем году нужно внести изменения в федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», но пока поправки не внесены.

Всероссийский союз пациентов просит Госдуму и правительство ВСП посодействовать выполнению плана реализации стратегии иммунопрофилактики инфекционных болезней до 2035 года без изменения установленных сроков и отмечает, что 70% заболевших менингитом — дети.

В группе риска по заражению менингококковой инфекцией находятся не только дети, но и люди с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями, а также пожилые, отметил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Сопредседатель ВСП и доктор медицинских наук Ян Власов в беседе с подчеркнул, что стоимость вакцины не настолько высока в сравнении с теми затратами, которые несет государство, обеспечивая длительную реабилитацию тем, кто после перенесенной менингококковой инфекции остался инвалидом.

«Смертность при тяжелых формах менингококковой инфекции составляет до 50%. А выздоровшие могут иметь такие осложнения как, например, потеря слуха, зрения, неврологические расстройства и когнитивные нарушения», — добавил эксперт.

Сейчас вакцинация от менингококка проводится по эпидемическим показаниям, то есть когда фиксируется вспышка заболевания, а также входит в региональные календари прививок 18-ти регионов, пишут «Известия».