Общество

Спортсмены из «5 верст» в Пскове организовывают субботники

Спортсмены движения «5 верст» в Пскове проводят субботники. Об этом один из организаторов бесплатных еженедельных стартов на 5 километров Илья Самойлов рассказал в программе «Экосреда» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Участники забега «5 верст» провели субботник на старой смотровой площадке по адресу: улица Максима Горького, 1А. Это мероприятие стало продолжением традиции по благоустройству территорий, начатой год назад.

«У нас было несколько субботников непосредственно на трассе. Это было связано с тем, что мы проводили "фан ран", готовились к встречам. Это было год назад, и наш старт тогда находился под мостом Советской Армии. Там достаточно сложная ситуация была после зимы. И там, действительно, где-то часика полтора-два лопатами пришлось поработать. Действительно, навели порядок. Нас тогда было совсем немного как-то. Да, этот субботник прошел, так скажем, незаметно», - рассказал Илья Самойлов.

Другой субботник был приурочен к месячнику по уборке города, который традиционно проходит в Пскове в апреле. Участники инициативы вышли на связь с управлением городского хозяйства и отделом благоустройства, предлагая помощь в уборке. Хотя изначально планировалось убрать набережную, место оказалось уже законтрактованным. Было предложено несколько альтернатив. В итоге выбрали старую смотровую площадку на улице Максима Горького.

В субботу на уборку вышли 27 человек, и за несколько часов им удалось собрать 65 мешков мусора. «Отдел благоустройства выделил необходимый инвентарь, за что им огромное спасибо. Мы планируем взять это место под свое шефство», – добавил организатор забега.