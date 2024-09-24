Спортсмены из «5 верст» в Пскове организовывают субботники

Спортсмены движения «5 верст» в Пскове проводят субботники. Об этом один из организаторов бесплатных еженедельных стартов на 5 километров Илья Самойлов рассказал в программе «Экосреда» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Участники забега «5 верст» провели субботник на старой смотровой площадке по адресу: улица Максима Горького, 1А. Это мероприятие стало продолжением традиции по благоустройству территорий, начатой год назад.
Другой субботник был приурочен к месячнику по уборке города, который традиционно проходит в Пскове в апреле. Участники инициативы вышли на связь с управлением городского хозяйства и отделом благоустройства, предлагая помощь в уборке. Хотя изначально планировалось убрать набережную, место оказалось уже законтрактованным. Было предложено несколько альтернатив. В итоге выбрали старую смотровую площадку на улице Максима Горького.
В субботу на уборку вышли 27 человек, и за несколько часов им удалось собрать 65 мешков мусора. «Отдел благоустройства выделил необходимый инвентарь, за что им огромное спасибо. Мы планируем взять это место под свое шефство», – добавил организатор забега.