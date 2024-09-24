Общество

Более 60 тонн аргентинского арахиса запретили ввозить в РФ в Пыталово

В фитосанитарном контрольном пункте в Пыталово государственные инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали качество и безопасность 62,6 тонны очищенного арахиса, произведенного в Аргентине, и выявили нарушения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: архив ПЛН

По результатам документарного контроля было установлено, что в сопроводительном документе идентификации зерна (СДИЗ) была указана декларации о соответствии, которая была признана недействительной 2 сентября 2024 года.

В соответствии с действующим законодательством РФ, ввоз аргентинского арахиса, предназначенного для краснодарского предприятия, запрещен.

Управление Россельхознадзора напоминает, что с 1 сентября 2022 года при перевозке, реализации, приемке, отгрузке, а также при ввозе на территорию Российской Федерации и вывозе зерна и продуктов переработки зерна на продукцию должен быть оформлен СДИЗ в Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна (ФГИС «Зерно»).