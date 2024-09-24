Общество

Псковские юристы проведут бесплатные консультации 27 сентября

Псковское региональное отделение Ассоциации юристов России проведет «День бесплатной юридической помощи социально-незащищенным гражданам» 27 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении.

В этот день граждане смогут получить юридическую помощь в виде устного правового консультирования по любому вопросу (за исключением коммерческих сделок и уголовного права). Все консультации проводятся в порядке «живой очереди», предварительной записи не требуется. Консультации будут проводить профессиональные юристы - члены регионального отделения.

Офис регионального отделения будет работать в режиме «открытых дверей», консультацию можно получить по адресу: Псков, улица Ленина, 7 Дополнительная информация по телефону: 8 953 235 67 67.

Прием также будет организован в 12 «точках доступа», открытых в районах в рамках проекта «Территория права 2.0», поддержанного Фондом президентских грантов. В районах можно будет записаться на онлайн-консультацию с юристом.

Напомним так же, что в псковском отделении ежедневно (по рабочим дням) с 10.00 до 17.00 работает телефон, по которому можно получить консультацию: 8 953 235 67 67.