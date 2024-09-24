Общество

С начала года в Псковской области за граффити с рекламой наркотиков задержали двух человек

Заседание региональной антинаркотической комиссии состоялось в правительстве Псковской области. Мероприятие прошло под руководством начальника УМВД России по Псковской области — заместителя председателя комиссии Алексея Овсянникова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

Участники подвели итоги работы по организации и проведению профилактических антинаркотических мероприятий в период летних каникул, рассмотрели меры по противодействию распространению пронаркотического контента в интернете и незаконной рекламе запрещенных веществ.

Как отметила заместитель председателя регионального комитета по образованию Татьяна Лозницкая, за три летних месяца на базе 12 загородных оздоровительных лагерей состоялось 30 профильных смен. Для проведения профилактических мероприятий с детьми в оздоровительные лагеря выезжали сотрудники наркоконтроля, ГИБДД, МЧС, ГИМС, Росгвардии. Активисты объединения «Движение Первых» помогли провести тренинги «Выбор за тобой», кинолектории, лекции-дискуссии и интерактивные занятия о вреде психоактивных веществ, алкоголя и пропаганде здорового образа жизни.

Кроме того, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических и психотропных веществ с сентября стартовало социально-психологическое тестирование обучающихся, которое позволяет выявить у детей склонность к формированию зависимостей. По итогам обследования в прошлом учебном году на контроль были взяты более 2 тысяч учащихся из группы риска, что составляет почти 7% от общего числа протестированных.

Начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Александр Мамаев уточнил, что в настоящее время на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних территориальных ОМВД состоит 8 несовершеннолетних: пятеро из них употребляли наркотические вещества, а трое - участвовали в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Помимо активной профилактической работы, сотрудники УКОН с целью обеспечения кибербезопасности несовершеннолетних на регулярной основе проводят мониторинг сети «Интернет» на предмет выявления и блокировки ресурсов, пропагандирующих и распространяющих наркотические и психотропные вещества. С начала года в Роскомнадзор направлены сведения в отношении 107 ресурсов, распространяющих запрещенную информацию, 91 из них заблокирован.

Кроме того, сотрудниками наркоконтроля на регулярной основе проводятся рейды по выявлению надписей с незаконной рекламой наркотиков и их авторов. В этом году удалось задержать двух человек, которые нанесли более 900 надписей на 300 объектах недвижимости в Псковской области.

В рамках заседания опытом антинаркотической работы на местах в режиме видеоконференцсвязи поделились глава Бежаницкого района Сергей Михеев и глава Опочецкого округа Юрий Ильин. В этих муниципалитетах наблюдается устойчивая положительная динамика.

Также участники комиссии проанализировали состояние и эффективность профилактической работы по предупреждению вовлечения иностранных граждан в незаконный оборот запрещенных веществ.