Общество

«Дом Советов»: Игорь Дитрих о социальной политике и старте нового парламентского года. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Дом Советов», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 25 сентября.

Гостем программы стал заместитель председателя Псковского областного Собрания, руководитель комитета по труду и социальной политике, депутат по округу №11 Игорь Дитрих. Разговор был посвящен началу нового парламентского сезона.

Накануне состоялась очередная сессия Псковского областного Собрания – первая в новом парламентском сезоне. Почему важен запрет на усыновление российских детей для граждан стран, где разрешена смена пола? Как повлияет на систему образования в области поддержка педагогов, ученики которых достигли успехов – стали победителями олимпиад или сдали ЕГЭ на 100 баллов? Насколько продуктивным было лето в муниципальных образованиях округа №11?

Ответы на эти и другие вопросы — в эфире.