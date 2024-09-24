Общество

Детский уголок открылся в женской консультации Перинатального центра Пскова

Детский уголок открылся в женской консультации Перинатального центра города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

«Пока мама на приёме у врача, детки могут занять себя раскрасками, карандашами, детскими книжками. Команда перинатального центра всегда стремится к тому, чтобы вы и ваши детки чувствовали себя комфортно и спокойно», - рассказали в комитете..

Также ровно неделю в консультативно-диагностическом центре Детской областной клинической больницы работает кабинет мониторинга состояния здоровья и развития детей из групп перинатального риска, в том числе детей, родившихся с экстремально низкой массой тела, очень низкой массой тела и недоношенных.

Прием ведет врач-педиатр первой квалификационной категории Диляра Иванова. Прием осуществляется по полису ОМС по адресу: город Псков, улица Коммунальная, 33. Плановая запись ведется врачом-педиатром по данным участковой службы

С сегодняшнего дня в Печорской районной больнице работает кабинет медицинской профилактики. Здесь можно пройти первый этап диспансеризации и сделать прививку от гриппа. Это удобно, так как потоки больных и здоровых людей разведены, заметили в комитете.

Кабинет работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 14:00 без перерыва. Расположен по адресу: Печоры, улица Прудовая, дом №2 (вход с торца, со стороны Сбербанка).