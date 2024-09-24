80 лет со дня образования Псковского областного суда отмечают в филармонии

Торжественное собрание, посвященное 80-летию со дня образования Псковского областного суда, проходит в большом концентром зале Псковской областной филармонии 26 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
Открыл торжество показ видеофильма, посвященного 80-летию со дня образования Псковского областного суда. С приветственным словом выступил судья Верховного Суда Российской Федерации Николай Лавров.
«У меня сегодня очень приятная и почетная миссия - поздравить коллектив Псковского областного суда с этим знаменательным днем 80-летия образования Псковского областного суда от руководства Верховного Суда Российской Федерации», - сказал Николай Лавров
Он наградил ведомственными наградами сотрудников Псковского области суда.