Общество

Приятные будни с «Лёвенъ»: вкусные новинки удивят гостей ресторана

Японские моти с начинкой из топленого молока и клубники, салат с говяжьей грудинкой собственного копчения, равиоли «Дефине» из тушеной баранины, улитки по-бургундски, судак с французским соусом бербланом, к которому подается суперхрустящий гратен с грибной икрой — эти и другие вкусные новинки ждут гостей ресторана «Лёвенъ».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ресторане, «Лёвенъ» обновил меню. В первую очередь, изменения связаны с предпочтениями гостей. В новую редакцию добавлены позиции, которые, наверняка, оценят псковичи и гости города. Блюда, приготовленные бренд-шефом Helga Group, не оставят равнодушными даже самых взыскательных гурманов.

«Мы пытаемся сделать наши блюда интересными, внести в них изюминку, удивить наших гостей. При этом все относительно просто, лаконично, без понтов, которые только цену будут увеличивать. Мы стараемся впечатлить именно техниками, сочетанием вкусов, использованием местных локальных ингредиентов», — отметили в ресторане.

Гостей ждут приятные будни вместе с «Лёвенъ». В честь обновления действует скидка 20% на посещение ресторана с 12:00 до 17:00 по будням. Гостей ждут приятные будни вместе с «Лёвенъ». В честь обновления действует скидка 20% на посещение ресторана с 12:00 до 17:00 по будням.

Отличный повод попробовать новинки, провести бизнес-встречу или пообедать с друзьями в любимом месте. Уютная атмосфера, стильный интерьер и приветливый персонал сделают ваш визит незабываемым.

Предложение действует до конца октября.

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