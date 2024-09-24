Общество

Земельные участки для строительства новых школ ищут в Пскове

Земельные участки для строительства новых школ ищут в Пскове. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

Глава города в очередной раз провел встречу с директорами школ. «Как и обещал, наши встречи с директорами школ города стали традицией. Вновь собрались с руководителями всех общеобразовательных учреждений, чтобы обсудить актуальные вопросы псковской системы образования и совместно наметить возможные пути их решения», - рассказал он.

Время показало, что подобный диалог полезен и эффективен, отметил глава города. По итогам предыдущей встречи выполнены практически все поручения.

«По-прежнему актуальным остается вопрос загруженности наших школ. Помимо уже строящихся школ на Киселева и Инженерной, необходимо планировать новые стройки. Проводим активную работу по поиску подходящих для этих целей земельных участков», - сказал Борис Елкин.

На этот раз разговор оказался предметным, заявил глава города. «Например, школе №16 поможем с заменой глубинного насоса. Обсудили и общие для всех школ потребности: в учебниках в связи с новыми образовательными стандартами и в ремонте компьютерной техники», - пояснил он.

Одной из тем разговора стала возможность школ участвовать в грантовых конкурсах и привлекать дополнительные средства на свое развитие, а также использовать внебюджетные источники финансирования.