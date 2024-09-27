Общество

Употреблять ягоды для профилактики деменции советуют россиянам

Ягоды должны присутствовать в рационе каждого человека, поскольку богаты витаминами и благотворно действует на здоровье в целом. Однако на этом их полезные свойства не заканчиваются, рассказали специалисты из Ирландии.

Согласно их исследованию, в рамках которого они проанализировали медицинские данные 122 тысяч человек, ягоды помогают улучшить работу мозга и снижают вероятность развития деменции, пишет RuNews24.ru.

Как выяснилось, риск деменции снижается, если в рационе присутствуют продукты, богатые флавоноидами. Это мощные природные антиоксиданты, которые оказывают антиоксидантное действие, снижают свертываемость крови, уменьшают ломкость и проницаемость капилляров, улучшают обменные процессы.

Если регулярно употреблять флавоноиды, вероятность деменции снижается на 28%, говорится в материале, опубликованном в JAMA Network Open.

Особенно полезны ягоды для тех, кто имеет высокий риск деменции из-за генетической предрасположенности, уточнил профессор Королевского университета Аедин Кэссиди.

Рекомендуемой нормой для достижения эффекта ученые назвали употреблять от 1/3 до 1/2 стакана ягод в день.