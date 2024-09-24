Общество

В Псковской области протестируют цифровое удостоверение для многодетных

Пилотный этап внедрения цифрового удостоверения многодетной семьи стартует в Псковской области, как и во всех регионах России, с 1 октября. Проект реализуется Минцифры РФ, Минтруда РФ и Социальным фондом России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Изображения: пресс-служба правительства Псковской области

В течение трех месяцев будет отработан порядок формирования и использования цифрового удостоверения для подтверждения статуса многодетной семьи при получении мер поддержки. Цифровое удостоверение, содержащее уникальный QR-код, будет отражаться в разделе «Семья и дети» личного кабинета членов семьи на портале Госуслуги при наличии подтвержденной учетной записи.

Если многодетная семья получает меры социальной поддержки многодетных семей, имеет справку о праве на их предоставление или удостоверение Псковской области с электронным QR-кодом, родителям необходимо дать согласие на получение двухмерного штрихового кода. Сделать это можно в личном кабинете Госуслуг.

Если у семьи нет статуса многодетной, то на платформе можно подать заявление на его установление. Решение будет доступно в личном кабинете Госуслуг в течение 10 рабочих дней. Затем многодетным родителям необходимо дать согласие на получение QR-кода.

Воспользоваться двухмерным штриховым кодом для подтверждения статуса многодетной семьи граждане могут при посещении учреждений культуры, получении мер поддержки, в целях получения услуг, льгот и иных преференций, доступных многодетным семьям.

Программа внедрения цифрового удостоверения многодетной семьи проводится в рамках мероприятий Года семьи и в поддержку национального проекта «Демография», который реализуется по решению президента.