Генеральный директор NVG: Вакансий стало на 13% меньше, резюме — на 15% больше

Покупка дорогого оборудования сама по себе не гарантирует роста — иногда станок простаивает именно там, где ожидали прорыва. С чего на самом деле стоит начинать модернизацию производства?

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Генеральный директор инженерной компании NVG (ООО «Навигация») Марина Шевцова рассказала, что в сентябре вакансий на HeadHunter стало на 13% меньше, чем год назад, а резюме — на 15% больше. При этом безработица держится около 2%, а заводы месяцами ищут станочников.

Так работы нет или работать некому?

Работы стало меньше там, где её ищет большинство: на одну вакансию офисного администратора приходятся десятки резюме. А 93% работодателей жалуются, что кандидатам не хватает нужных навыков. Особенно трудно найти станочников, сборщиков, сварщиков и инженеров.

«Современному предприятию нужен не просто сотрудник, а специалист, который умеет работать со сложным оборудованием: технологии развиваются быстрее, чем рынок труда успевает подготовить кадры», — прокомментировала Марина Шевцова.

Как это решают в мире?

На окраине Пекина работает завод Xiaomi, где смартфоны собирают круглосуточно, без рабочих у конвейера и даже без света. В Японии на заводе FANUC роботы с 2001 года собирают других роботов и могут работать без присмотра до 30 дней. По числу роботов на заводах лидирует Южная Корея: 1220 на 10 тысяч работников промышленности при среднем мировом уровне 132. В России пока около 40, но по национальному проекту к 2030 году их должно стать 145.

Заберут ли роботы рабочие места?

Судя по цифрам, нет. В Корее, самой роботизированной стране мира, безработица меньше 3%. На заводе Siemens в немецком Амберге выпуск вырос в восемь раз, а число сотрудников почти не изменилось. Робот похож на посудомоечную машину: она не заменила человека на кухне, а забрала самую скучную часть работы. Главная ценность роботизации не в том, чтобы заменить человека машиной, а в том, чтобы убрать повторяющиеся операции и дать сотрудникам более квалифицированную работу.

«Представим завод, где заказов больше, а операторов станков найти не удаётся. Люди перегружены, станки простаивают, пока заготовки загружают вручную, и от части контрактов приходится отказываться. Робот, который сам загружает и выгружает детали, позволяет станку работать в три смены. Оператор никуда не исчезает: он следит за качеством и управляет участком, причём один специалист может обслуживать несколько станков. Завод берёт новые заказы, не раздувая штат».

Почему дорогой станок может простаивать?

Покупка техники сама по себе не гарантирует роста. Частая ошибка — купить робота или новый станок, не разобравшись, где завод теряет время. Если заготовки приходят с задержкой или готовые детали копятся на следующем участке, дорогое оборудование будет стоять.

«Поэтому начинать стоит не с покупки робота, а с анализа производства. Иногда достаточно автоматизировать одну операцию или модернизировать действующий станок. Государство помогает льготными займами и компенсацией части затрат», — объяснила Марина Шевцова.

Кем работать на заводе будущего?

Ручная работа уходит к машинам, зато растёт спрос на тех, кто умеет программировать станки, настраивать и обслуживать роботов. Современный цех ближе к IT, чем кажется: станком управляет программа, роботом — пульт, похожий на планшет. Получить такую профессию можно за два-три года по программе «Профессионалитет», где колледжи учат вместе с предприятиями на реальном оборудовании, пишет RuNews24.ru.