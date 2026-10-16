Генеральный директор NVG: Вакансий стало на 13% меньше, резюме — на 15% больше

Покупка дорогого оборудования сама по себе не гарантирует роста — иногда станок простаивает именно там, где ожидали прорыва. С чего на самом деле стоит начинать модернизацию производства?
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Генеральный директор инженерной компании NVG (ООО «Навигация») Марина Шевцова рассказала, что в сентябре вакансий на HeadHunter стало на 13% меньше, чем год назад, а резюме — на 15% больше. При этом безработица держится около 2%, а заводы месяцами ищут станочников.
Так работы нет или работать некому?
Работы стало меньше там, где её ищет большинство: на одну вакансию офисного администратора приходятся десятки резюме. А 93% работодателей жалуются, что кандидатам не хватает нужных навыков. Особенно трудно найти станочников, сборщиков, сварщиков и инженеров.
Как это решают в мире?
На окраине Пекина работает завод Xiaomi, где смартфоны собирают круглосуточно, без рабочих у конвейера и даже без света. В Японии на заводе FANUC роботы с 2001 года собирают других роботов и могут работать без присмотра до 30 дней. По числу роботов на заводах лидирует Южная Корея: 1220 на 10 тысяч работников промышленности при среднем мировом уровне 132. В России пока около 40, но по национальному проекту к 2030 году их должно стать 145.
Заберут ли роботы рабочие места?
Судя по цифрам, нет. В Корее, самой роботизированной стране мира, безработица меньше 3%. На заводе Siemens в немецком Амберге выпуск вырос в восемь раз, а число сотрудников почти не изменилось. Робот похож на посудомоечную машину: она не заменила человека на кухне, а забрала самую скучную часть работы. Главная ценность роботизации не в том, чтобы заменить человека машиной, а в том, чтобы убрать повторяющиеся операции и дать сотрудникам более квалифицированную работу.
Почему дорогой станок может простаивать?
Покупка техники сама по себе не гарантирует роста. Частая ошибка — купить робота или новый станок, не разобравшись, где завод теряет время. Если заготовки приходят с задержкой или готовые детали копятся на следующем участке, дорогое оборудование будет стоять.
Кем работать на заводе будущего?
Ручная работа уходит к машинам, зато растёт спрос на тех, кто умеет программировать станки, настраивать и обслуживать роботов. Современный цех ближе к IT, чем кажется: станком управляет программа, роботом — пульт, похожий на планшет. Получить такую профессию можно за два-три года по программе «Профессионалитет», где колледжи учат вместе с предприятиями на реальном оборудовании, пишет RuNews24.ru.