Общество

Губернатор утвердил меры по обеспечению пожарной безопасности в Псковской области

Губернатор Псковской области, председатель областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Михаил Ведерников подписал распоряжение о мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории региона в осенне-зимний период 2024–2025 годов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Документ регламентирует работу муниципальных образований и исполнительных органов Псковской области в этом вопросе. Согласно ему, главам районов и муниципальных округов, а также главе города Пскова и главе администрации города Великие Луки на заседаниях профильных комиссий необходимо обсудить вопросы обеспечения мер пожарной безопасности, в том числе при эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Органам местного самоуправления муниципальных образований области также поручено обеспечить контроль за работой организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами в части принятия мер по предотвращению пожароопасных ситуаций. Кроме того, необходимо проконтролировать исправность пожарных гидрантов и готовность пожарных водоемов к работе, свободу доступа к ним спецслужб.

Исполнительные органы Псковской области на объектах подведомственных организаций также должны обеспечить контроль за соблюдением требований пожарной безопасности.