Общество

Глава Пскова вручил почетные награды дошкольным работникам

Глава города Пскова Борис Елкин в День воспитателя и всех дошкольных работников наградил сотрудников детских садов почетными грамотами. Торжественная церемония проходит 27 сентября актовом зале Псковского педагогического комплекса-центра образования школы №26, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

«Хочу вас искренне поздравить с профессиональным праздником. Конечно же, дети - это самое важное, что есть у нас в жизни. И именно к вам они каждый день приходят. Самое главное, чтобы они всегда хотели к вам возвращаться. Понятное дело, что есть бытовые вопросы, связанные с качеством наших детских садиков, но этим мы активно заниматься и надеюсь, что в ближайшее время начнем еще чаще заниматься. Понятное дело, что многие родители хотят, чтобы их дети ходили в современные садики, но не всегда это получается, но все-таки самое важное - это вы. Потому что неважно, какой детский сад, все равно в большинстве дети идут к воспитателю. Детям важна атмосфера, им важно общение и важны эмоции. И спасибо за те эмоции, которые вы дарите нашим детям», – сказал Борис Елкин.

Звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» присвоено Татьяне Гусаровой, заведующей детским садом №44 «Снегирёк», также почетной грамотой администрации города Пскова наградили Ольгу Тарасову – воспитательницу детского сада №16. Благодарственное письмо от администрации вручили старшему воспитателю детского сада №36 «Рябинка» Юлии Ильиной.

Всего на мероприятии наградили 46 работников.