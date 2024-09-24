Общество

Великолучане возмущены установкой вышки сотовой связи во дворе жилых домов

Вышку сотовой связи ставят во дворе жилых домов на улице Маршала Жукова в Великих Луках. Великолучане возмущены в связи с тем, что вышка расположится очень близко к домам. Горожане высказывают опасения по поводу безопасности такого объекта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки, вопрос установки вышки находится на контроле.

Фото здесь и далее: Марина Иванова

«Во дворе жилых домов улицы Маршала Жукова, дома 26/13, 26 и улицы Дворецкой, дома 13/28 ставят вышку сотовой связи. Мы много лет просим установить нам детскую площадку и футбольную коробку. У нас двор на четыре жилых дома, много детей разных возрастов. Нам решили установить вышку сотовой связи. Итак в жизни излучения хватает, а тут еще и вышка. Онкологические заболевание не щадят ни детей, ни взрослых. Мы за то, чтобы дети дома не в телефонах сидели, а во дворе мяч гоняли, как и мы в детстве», — пожаловались великолучане.

В ответ на обращения местных жителей городская администрация заявила, что ситуация на контроле, идет процесс урегулирования.

«В границах кадастрового квартала 60:25:0020904, где в том числе располагается многоквартирный жилой дом по улице Маршала Жукова 26/13, на земле, государственная собственность на которую не разграничена, планируется размещение антенно–мачтового сооружения связи, представляющее собой разборную металлическую конструкцию (столб) высотой до 30 метров», – рассказали в администрации.

Площадь использования по земле – 9 квадратных метров. В соответствии со всеми действующими нормативными актами, федеральными законами, размещаемое сооружение связи не является особо опасным, технически сложным сооружением.

«Разрешение на использование земельного участка для вышеназванных целей, выданное в 2022 году, является временным, ограниченным по сроку действия. Дополнительно сообщаем, что в настоящее время администрацией города Великие Луки принимаются меры для урегулирования ситуации», – заключили в администрации.