Общество

Учащимся вечерней школы при псковском СИЗО рассказали о значении хлеба в жизни человека

Очередной урок из цикла «Разговоры о важном» прошел в учебно-консультационном пункте вечерней школы при псковском следственном изоляторе. На этот раз темой занятия стало значение хлеба в жизни человека. Тематический классный час «Путь зерна» организовала и провела классный руководитель УКП Наталья Афанасьева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

Как рассказала педагог, учащиеся прослушали интервью министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут и побеседовали о людях-ученых: Иване Мичурине, Николае Вавилове, Клименте Тимирязеве, которые прославили Россию открытиями в физиологии растений, селекции новых плодовых и ягодных культур, отличились созданием периодической системы в биологии. Также ученики подготовили информационный стенд: «Их именами славится Россия», приняли участие в разгадывании кроссвордов и написали эссе о профессиях, связанных с хлебом. В заключение разговора посмотрели документальный фильм о современных технологиях в АПК.

«"Хлеб-всему голова" — известная пословица, и слова в ней символичны, ведь хлеб – это сытный и полезный продукт, который обязательно должен быть на столе. Прошу вас бережливо относиться к хлебным продуктам», - подчеркнула Наталья Нишанбаевна.