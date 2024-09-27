Общество

16% родителей школьников Пскова возьмут отпуск в период осенних каникул – опрос

1 из 6 родителей псковских учеников начальных классов пойдут в отпуск в дни школьных осенних каникул. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по результатам опроса, в котором приняли участие родители детей школьного возраста, имеющих работу, из Пскова.

Как организовать досуг ребенка, кто будет присматривать за детьми — вопросы, которыми задаются родители в преддверии школьных каникул. 16% родителей школьников совместят свой отпуск с каникулами, чтобы уделить больше времени своим детям. В частности, в оплачиваемый или неоплачиваемый отпуск пойдет каждая пятая мама (20%) и каждый восьмой отец (13%).

Чем младше дети, тем чаще родители берут отпуска в дни осенних каникул. Так, будут в отпуске 18% родителей учеников начальной школы, 11% родителей учащихся среднего звена и лишь 5% родителей учащихся 10—11 классов.

7 из 10 не станут брать отпуск на время каникул в силу различных причин: «Не отпускают с работы»; «Работа удаленная, на детей времени хватает»; «Дни отпуска за 2024 израсходованы». 14% пока не приняли решение.