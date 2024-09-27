Общество

Задать вопросы приставу о коррупции смогут псковичи 1 и 4 октября

Начальник отделения собственной безопасности управления Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области Коровин Алексей проведет «горячую» телефонную линию на тему противодействия коррупции 1 и 4 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Горячая линия предназначена для того, чтобы жители региона смогли задать вопросы, связанные с выявлением, предупреждением и пресечением коррупционных проявлений или незаконных действий коррупционного характера, включая действия со стороны сотрудников органа принудительного исполнения.

Позвонить на «горячую линию» можно в указанные дни с 14:00 до 16:00 по номеру телефона: 8 (8112) 699-075.

«Имея нашу поддержку и консультацию, вы сможете получить информацию о том, как правильно действовать в случаях выявления коррупции или незаконных действий. Каждый поступивший вопрос по горячей линии будет проверен. Если потребуется, руководство управления примет все необходимые меры в ответ на обнаруженные нарушения. Мы призываем вас быть активными в борьбе против коррупции и незаконных действий. Ваше участие и информация, которую вы можете предоставить, помогут нам пресечь эти негативные явления», - отметили приставы.