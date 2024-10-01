Сержик, Артём и Тим: названы самые популярные и редкие имена новорожденных псковичей

Самые популярные имена среди новорожденных мальчиков и девочек назвали в Псковской области по итогам III квартала 2024 года. Статистику Псковской Ленте Новостей предоставили в региональном комитете юстиции.
По итогам III квартала 2024 года самыми популярными именами среди мальчиков стали: Артём, Дмитрий, Михаил, Мирон, Александр, Арсений, Иван, среди девочек – Мария, София, Анна, Алиса, Виктория, Василиса, Аделина.
В качестве необычных имен, которые родители давали новорожденным в Псковской области в III квартале, можно выделить древнерусские имена: Макар, Савелий, Демьян, Елисей, Мирослава, Любава, Серафима.
Среди самых необычных имен новорожденных можно отметить: Сержик, Тим, Мия, Мира.