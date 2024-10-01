Общество

Во вторую смену учатся свыше 10% псковских школьников

Доля обучающихся во вторую (третью) смену в 2023 году в Псковской области составила 10,4% (2022 году - 12,1%). Уменьшение значения показателя связано с началом работы в 2023 году новой школы в Пскове на 800 мест. Об этом говорится в Сводном докладе Псковской области о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления.

В 2023-2024 учебном году в школы поступили 7,370 тысячи первоклассников. Общая численность школьников, которые обучались в школах в 2023-2024 учебном году, составила 68,4 тысячи человек.

Проводятся мероприятия по строительству школы на 525 мест в Пскове на улице Киселева (срок ввода - 2024 год), школы на 825 мест в Гдове (срок ввода - 2024 год), школы на 825 мест в Себеже (срок ввода - 2024 год), модернизации четырех школ в приграничных районах (общей мощностью 855 мест). Запланировано строительство школы в районе Запсковья в Пскове на 1000 мест в рамках концессионного соглашения в 2023-2025 годах.

Указанные мероприятия позволят дополнительно создать 4030 новых мест в общеобразовательных организациях, что позволит к концу 2025 года сократить количество обучающихся во вторую смену школьников до 8%, отмечается в докладе.