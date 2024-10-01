Общество

Порядок действий при получении сигналов оповещения гражданской обороны напомнили псковичам

При угрозе или в случае возникновения экстремальной ситуации (аварии, катастрофы, стихийного бедствия, воздушной опасности, угрозы химического, радиоактивного заражения и других опасных явлений) во всех подверженных ЧС городах, населенных пунктах, объектах народного хозяйства включаются сирены, гудки, другие звуковые сигнальные средства, сирены специальных автомобилей. Это единый сигнал, означающий «Внимание всем», после него звучит важная информация. Об этом псковичам напомнили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Что необходимо делать по этому сигналу? Если вы находитесь дома, на работе, в общественном месте и услышали звук сирены или звуковой сигнал "Внимание всем", то немедленно включите приемник радиовещания на любой программе или включите телевизор на любой местный новостной канал», - призвали в правительстве.

После звукового сигнала «Внимание всем» по каналам телевидения и по радио будет передаваться речевая информация о сложившейся обстановке и порядке действия населения.

Всем взрослым необходимо усвоить самим и разъяснить детям, что звук сирен — это сигнал «Внимание всем». Услышав его, не надо пугаться. Нужно дождаться разъяснения его причины, подчеркнули в правительстве.

«Полностью прослушав и поняв речевую информацию, необходимо выполнить все рекомендации. Если вы не полностью прослушали речевую информацию, то не спешите выключить радио или телевизор, информация будет повторена еще раз. Помните, что в первую очередь необходимо взять документы, деньги и по возможности запас еды и питьевой воды на сутки», - напомнили псковичам.

Тем, кто находится на работе, на территории предприятия или в цеху и услышит сигнал «Внимание всем», нужно прервать рабочий процесс, завершить телефонный разговор или совещание, находясь же в шумном цеху, нужно остановить станок, заглушить машину, а если невозможно это сделать, то подойти к ближайшему громкоговорителю на предприятии.

«Если вы находитесь на улице города или населенного пункта и услышали сигнал "Внимание всем", то подойдите к ближайшему уличному громкоговорителю и по окончании звукового сигнала сирен прослушайте информацию, выполните все рекомендации», - призвали в правительстве.

В местах, где из-за удаленности не слышно звука сирен и нет громкоговорителей центрального радиовещания, сигнал «Внимание всем» и речевую информацию будут передавать специальные автомобили, оснащенные системой громкоговорящей связи. Речевая информация в каждом случае будет соответствовать угрозе или сложившейся экстремальной ситуации в крае, городе, районе, населенном пункте.

«Будьте внимательны к сигналам оповещения гражданской обороны и действуйте по ним в строгом соответствии с изложенными выше рекомендациями и дополнительными распоряжениями местных органов гражданской обороны», - заключили в правительстве.