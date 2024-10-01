Общество

Работу по профилактике мошенничества расширят в Псковской области

Состоялось очередное заседание региональной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений под председательством руководителя аппарата правительства Псковской области Андрея Вьюнова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

На заседании рассмотрели ряд актуальных вопросов в части предупреждения правонарушений. Одной из тем стало предупреждение преступлений в отношении пожилых граждан, в частности, профилактике мошенничества в сфере информационных технологий. Правоохранительные органы Псковской области с начала года зафиксировали порядка 300 таких преступлений в отношении лиц старшего возраста. В ходе обсуждения члены комиссии приняли решение усилить работу в части информирования населения посредством расширения целевых групп, куда войдут не только пожилые граждане, но и их родственники с опекунами.

Участники заседания также проанализировали вовлеченность трудных подростков в культурно-просветительские мероприятия. За первое полугодие проведено более 9 тысяч мероприятий различного характера: концерты, спектакли, выставки, викторины, информационные часы и многое другое. Отмечен высокий уровень привлечения детей в учреждения культуры Бежаницкого муниципального округа и Дедовичского, Островского, Пустошкинского, Себежского, Новосокольнического районов. Также просветительские мероприятия организовывают и в рамках внеурочной деятельности и программ дополнительного образования.

Кроме того, члены комиссии проконтролировали создание первого в Псковской области центра пробации, который находится на завершающем этапе. Центр будет оказывать помощь лицам, в отношении которых применяется постпенитенциарная пробация, в том числе в предоставлении временного места пребывания.