Общество

Соцфонд с начала года оформил 2 740 СНИЛС новорожденным псковичам

В 2024 году отделение Социального фонда России по Псковской области оформило СНИЛС 2 740 новорожденным региона. Процесс оформление лицевого счета с постоянным страховым номером для ребенка проходит проактивно, то есть без подачи заявления. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения.

«Информация о счете передается в личный кабинет мамы на портале Госуслуг сразу после поступления данных о рождении малыша из реестра ЗАГС в систему отделения фонда. Важно, чтобы анкетные данные мамы полностью совпадали с данными представленными в ЗАГС и ОСФР. Если женщина, например, поменяла фамилию, но не актуализировала сведения на портале госуслуг, СНИЛС ребенка может не отразиться в ее личном кабинете», - разъяснила управляющий отделением СФР по Псковской области Наталья Мельникова.

Для доступа к личному кабинету на портале Госуслуг нужно иметь подтвержденную учетную запись. В случае ее отсутствия для получения СНИЛС можно обратиться в клиентскую службу отделения СФР по Псковской области или в МФЦ с паспортом и свидетельством о рождении ребенка. Страховой номер будет предоставлен в день обращения.

«Номер лицевого счета малыша нужен родителям для получения материнского капитала, оформления социальных выплат, получения полиса ОМС и прикрепления ребенка к поликлинике», — добавила Наталья Мельникова.

Напомним, что отделение СФР по Псковской области перешло на электронный формат оформления СНИЛС в 2019 году и перестало выдавать зеленую ламинированную карточку. Вместо нее псковичи получают электронный или, при необходимости, бумажный документ нового образца. При этом ранее выданные страховые свидетельства остаются действительными.

По имеющимся вопросам, можно обращаться по телефону контакт-центра отделения Социального фонда по Псковской области: 8 800 200 00 98 (звонок бесплатный) с понедельника по четверг — с 8:30 до 18:00, в пятницу - с 8:30 до 15:30.