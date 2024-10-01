Общество

Стали известны муниципалитеты-лидеры и аутсайдеры по уровню удовлетворенности населения работой власти

Самая высокая удовлетворенность работой местных властей отмечается в Красногородском муниципальном округе с показателем 80,1%. Об этом говорится в Сводном докладе Псковской области о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Предметом исследования выступает удовлетворенность населения эффективностью деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Псковской области. Суммарный объем выборки опрошенных составил 3 000 человек.

В опросе жителям предлагали оценить удовлетворенность качеством образования, услуг в сфере культуры, жилищно-коммунальных услуг, транспортного обслуживания, автомобильных дорог, деятельностью исполнительных и представительных органов местного самоуправления.

Наивысший показатель был зафиксирован в Красногородском округе - 80,1% удовлетворенности. В пятерке лидеров после Красногородского округа идут Куньинский район (72,2%), Новоржевский округ (63,6%), Дедовичский район (59,7%) и замыкает список Гдовский район с показателем в 58,7%.

Хуже всего ситуация обстоит в Пустошкинском районе, где показатель составил 40,6% удовлетворенности. Строкой выше расположился Новосокольнический район с показателем в 45,1%. Далее следуют Великолукский район (46,6%), Опочецкий округ (46,8%) и Локнянский округ с показателем в 48,6%.

Также была проведена комплексная оценка деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов. Она показала, что наивысший уровень достиг Усвятский район с оценкой в 0,603 балла, а низший заработал Новосокольнический район с показателем в 0,412 баллов.

Право на получение дотаций имеют один городской округ и пять муниципальных районов. В их числе: город Псков, Усвятский, Куньинский, Пушкиногорский районы, Новоржевский и Стругокрасненский округа.

В областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов предусмотрено 8 млн рублей на поощрение указанных муниципальных образований, получивших наивысшие значения комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.