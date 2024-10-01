Общество

Псковичи могут предложить лучшие практики активного долголетия

Жители Псковской области могут принять участие в пятом всероссийском отборе лучших практик для старшего поколения. Конкурс инициирован АНО «Национальные приоритеты» совместно с Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов и министерством труда и социальной защиты РФ для развития национального проекта «Демография». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Прием практик осуществляется по следующим направлениям:

здоровый образ жизни;

активная жизнь: культура, туризм, волонтерство;

образование и занятость;

медицинский и социальный уход, общественная забота и профилактика;

практика для мужчин 60+.

Цель отбора — выявление и распространение лучших практик работы для старшего поколения в России по стандартам концепции активного долголетия. Отобранные лучшие практики будут опубликованы на платформе «Смартека» и портале нацпроектов России, а практики, признанные эталонными, получат поддержку организаторов и партнеров проекта.

Призовой фонд составит 5 млн рублей и будет разделен между 10 победителями в равных долях.

Прием заявок осуществляется до 1 ноября 2024 года на платформе АСИ «Смартека».

Участвовать в отборе могут российские юридические лица любой организационно-правовой формы, а также физические лица — граждане РФ. Финалисты конкурса будут определены в январе 2025 года, победители — объявлены до конца марта.

В прошлом году в рамках четвертого отбора было принято около 1,1 тысячи заявок из 73 регионов России, 112 практик отобраны для публикации в сборнике.

Напомним, нацпроект «Демография» включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни». Нацпроекты реализуются по решению президента РФ Владимира Путина с 2019 года.