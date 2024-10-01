Общество

Алексей Несмашный: Нашу историю важно знать, помнить и чтить

Школьники должны знать и чтить историю Пскова, заявил заместитель главы администрации Пскова Алексей Несмашный на церемонии открытия мемориальной доски заслуженному учителю школы РСФСР Николаю Колиберскому на фасаде средней общеобразовательной школы №1 имени Леона Поземского, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Анна Тягунова / ПЛН

«Знайте, когда проходите мимо по улице, когда общаетесь со своими друзьями: никогда не стесняйтесь называть примеры тех людей, которыми, действительно, мы гордимся. Ребята, это наша история, важно ее знать, помнить, чтить и соответствовать», - подчеркнул Алексей Несмашный.

Он добавил, что такие люди как Николай Колиберский являются примером для всех, и их наследие нужно беречь и передавать будущим поколениям.